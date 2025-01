Wall St abre em alta após resultados da Netflix e planos de investimento em IA de Trump

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, com o índice de referência S&P 500 a um passo de atingir máxima recorde, já que os investidores se animaram com o forte desempenho trimestral da gigante de streaming Netflix e com o apoio multibilionário do presidente Donald Trump para reforçar a infraestrutura de IA.

O Dow Jones subia 0,35% na abertura, para 44.178,06 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,53%, a 6.081,39 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,74%, para 19.903,046 pontos.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)