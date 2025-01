Ações da China sobem com o plano de Pequim para que seguradoras comprem ações

As empresas de seguros, os bancos e o setor financeiro subiram 3,5%, 2,3% e 1,9%, respectivamente.

Na quarta-feira, a China anunciou outras medidas para reforçar seu mercado acionário.

De acordo com o plano divulgado em conjunto por seis órgãos reguladores financeiros, incluindo o de valores mobiliários, as grandes seguradoras estatais serão orientadas a aumentar o tamanho e a proporção de seus investimentos em ações chinesas A negociadas no continente e em fundos de ações.

Wu Qing, chefe da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, disse nesta quinta-feira que o plano trará centenas de bilhões de iuanes de capital novo todos os anos das seguradoras estatais.

Ele também envolve a orientação de gestores de fundos mútuos para aumentar os fundos de ações sob sua gestão.

As medidas, que seguem a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas, melhoraram temporariamente o sentimento do mercado.