Ações europeias sobem com discurso de Trump em Davos

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionadas pelo discurso do presidente Donald Trump no Fórum Econômico Mundial, em Davos, enquanto quedas em ações do setor de tecnologia atenuaram os ganhos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,44%, a 530,34 pontos, marcando seu sétimo dia consecutivo de ganhos -- sua mais longa sequência de alta em mais de um mês.