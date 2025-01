American Airlines prevê lucro abaixo do esperado em 2025 devido a erro de estratégia

A empresa espera um lucro ajustado por ação em 2025 na faixa de 1,70 a 2,70 dólares, em comparação com as estimativas médias dos analistas de 2,42 dólares, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A companhia aérea também previu um prejuízo maior para o primeiro trimestre do que o esperado por analistas, afastando-se das previsões de alta de rivais como Delta Air Lines e United Airlines, que estão se beneficiando de melhores preços e da forte demanda no inverno (do Hemisfério Norte).

A American Airlines espera que o prejuízo ajustado por ação no trimestre atual seja de 20 a 40 centavos de dólar, em comparação com as estimativas de prejuízo de 4 centavos.

"Estamos reformulando os negócios para construir uma companhia aérea ainda mais eficiente", disse o presidente-executivo Robert Isom.

Os preços do combustível de aviação também subiram de forma acentuada no último mês, acompanhando o aumento do petróleo bruto globalmente, impulsionado por sanções mais amplas contra a receita petrolífera russa, junto do crescente otimismo em relação à maior demanda da China.

A empresa divulgou um lucro ajustado de 86 centavos de dólar por ação, superando as expectativas de 64 centavos de dólar, devido à melhora nos preços.