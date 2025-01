Crescente sensibilidade à Selic assombra a já pesada dívida pública do Brasil

Com uma economia aquecida e incertezas externas e locais mantendo o dólar alto, o BC já sinalizou mais dois aumentos de 1 ponto percentual na taxa Selic para combater a inflação, o que, se confirmado, elevará a taxa para 14,25% em março.

No ano passado, a demanda por LFTs foi impulsionada pela volatilidade do mercado, em meio a mudanças nas expectativas para as taxas de juros dos Estados Unidos e crescentes preocupações com a trajetória ascendente da dívida brasileira.

O sentimento negativo piorou ainda mais depois que Lula apresentou, no fim de novembro, um pacote de controle de gastos que decepcionou os mercados, após ter iniciado seu mandato em 2023 promovendo alta expressiva em benefícios sociais, aumento do salário mínimo e da remuneração de servidores públicos.

A participação das LFTs no total da dívida registrou um aumento recorde de 6,5 pontos percentuais no acumulado do ano até novembro, representando 46,1% da dívida total do Brasil. Dados de dezembro devem mostrar uma expansão dessa fatia, reconheceu o Tesouro à Reuters, colocando a participação desses instrumentos no total da dívida no maior nível desde 2004.

Embora a composição do endividamento público tenha voltado a espelhar a verificada duas décadas atrás, a dívida bruta é hoje quase 20 pontos percentuais maior, atingindo 77,8% do PIB em novembro, o que significa que o serviço da dívida incide sobre um estoque maior.

Como resultado, apesar do encolhimento significativo do déficit primário em 2024 e das indicações do governo de que ele ficará dentro da banda de tolerância de sua meta fiscal, o déficit nominal do Brasil deve se aproximar de 8% do PIB, o mais alto entre grandes economias emergentes e o mais impactado pela conta de juros.