Dólar oscila pouco com anúncios de Trump e decisões de BCs em foco

"O movimento visto ontem não tem relação a novidades no cenário interno, mas sim no desmonte das expectativas em relação ao presidente Donald Trump no que tange à questão das tarifas comerciais", disse Marcio Riauba, chefe da mesa de operaçōes da StoneX Banco de Câmbio.

"Hoje, os ativos devem testar a resiliência vista de ontem, principalmente com foco nos movimentos ou nas falas de Donald Trump", completou.

Nesse ponto, as atenções estarão voltadas nesta quinta para a participação virtual de Trump no Fórum Econômico Mundial, em Davos, às 13h, em que ele deve esclarecer a líderes políticos e empresariais sua visão econômica para os próximos quatro anos.

Na frente de dados, os agentes financeiros analisarão números de pedidos iniciais de auxílio-desemprego, às 10h30, em busca de mais sinais sobre o estado do mercado de trabalho dos EUA.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,08%, a 108,360.

Ao longo da próxima semana, o foco tende a se direcionar para uma série de decisões de bancos centrais, com destaque para a reunião do Banco do Japão, na sexta-feira, que pode voltar a subir sua taxa de juros.