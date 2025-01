Economia da Argentina cresce pela 1º vez desde meados de 2024

Os dados se comparam a uma contração anual de 0,6% no mês de outubro e são a primeira expansão desde o crescimento de 1,4% em maio do ano passado, de acordo com dados revisados.

O crescimento em novembro foi impulsionado principalmente pelo setor de pesca e pelo setor de intermediação financeira, de acordo com dados da agência de estatísticas INDEC.

(Por Aida Pelaez-Fernandez e Walter Bianchi)