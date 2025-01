Fed retirou seção de diversidade do seu site em meio a decreto de Trump sobre o tema

Trump, em uma de suas primeiras ações como presidente, emitiu uma decreto instruindo agências governamentais a "encerrar, na medida máxima permitida por lei", quaisquer empregos envolvidos com esforços de diversidade, equidade e inclusão, juntamente com quaisquer planos associados a esses esforços ou requisitos de desempenho para contratados.

Embora o decreto de Trump se refira ao que ele chamou de "programas de discriminação forçada, ilegal e imoral" do governo Biden, os padrões de diversidade removidos do site do Fed datam de 2016 e foram desenvolvidos como parte das reformas legalmente exigidas pelas reformas financeiras Dodd-Frank de 2010 aprovadas pelo Congresso norte-americano.

Encontrar maneiras de diversificar contratações tem sido uma questão de longa data no banco central, que se baseia fortemente em uma profissão que tem lutado amplamente para produzir um canal de pesquisadores e detentores de diplomas de doutorado que reflitam mais a população.

"Ao longo de minha carreira, tanto no setor público quanto no privado, observei que as melhores e mais bem-sucedidas organizações costumam ser aquelas que têm um compromisso forte e persistente com a diversidade e a inclusão", disse o chair do Fed, Jerome Powell, em uma conferência de 2021 sobre o assunto que o Fed patrocinou com outros bancos centrais.

"Estamos trabalhando para promover um ambiente de trabalho inclusivo, no qual os funcionários possam se sentir confortáveis no trabalho, e para promover uma cultura igualmente inclusiva dentro da profissão", disse ele, salientando os esforços do Fed "para ampliar nosso alcance recrutando em faculdades e universidades historicamente negras e instituições que atendem a hispânicos".