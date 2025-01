Fusões e aquisições em energia solar crescem 76% em 2024 em meio à consolidação, aponta Greener

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - As fusões e aquisições no setor de energia solar do Brasil tiveram crescimento de 76% no número de transações em 2024, para 51, com impulso tanto do mercado de grandes usinas quanto da geração fotovoltaica de pequeno porte, segundo pesquisa realizada pela Greener, consultoria e assessoria especializada no segmento, antecipada à Reuters.

Ao todo, o levantamento mapeou 35 operações envolvendo usinas de energia solar que mudaram de mãos em 2024, somando pelo menos 3,6 gigawatts-pico (GWp) de potência. A quantidade desse tipo de transação praticamente triplicou em relação às 12 registradas no ano anterior.