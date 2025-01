Guerras comerciais seriam "catastróficas" para crescimento global, diz diretora-geral da OMC

GENEBRA (Reuters) - A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, disse nesta quinta-feira que qualquer guerra comercial do tipo "olho por olho" teria consequências catastróficas para o crescimento global, em um debate em que foram discutidas as ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Se tivermos uma retaliação do tipo olho por olho, seja com tarifas de 25% (ou) 60% e chegarmos ao ponto em que estávamos na década de 1930, veremos perdas de dois dígitos no PIB global. Isso é catastrófico. Todos pagarão", disse a diretora-geral durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos.

(Reportagem de Emma Farge)