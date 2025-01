Hyundai Motor se aproxima de acordo com GM; vê alta da receita desacelerar em 2025

A montadora também disse que pretende assinar contratos vinculantes de cooperação na aquisição de peças e veículos de passageiros e comerciais no primeiro trimestre deste ano.

"Estamos considerando rebatizar nossos veículos elétricos comerciais e fornecer à GM... O acordo abrirá o caminho para nossa entrada no mercado de veículos comerciais da América do Norte", disse o diretor financeiro da Hyundai, Lee Seung Jo, em teleconferência com analistas.

As negociações ocorrem em um momento em que as montadoras se preparam para enfrentar incerteza política nos EUA, o segundo maior mercado automotivo do mundo, o que pode afetar a demanda.

Esta semana, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que poderá impor tarifas de 25% sobre o Canadá e o México a partir de 1º de fevereiro.

A Hyundai prevê sofrer impacto menor decorrente das tarifas norte-americanas em comparação com suas rivais japonesas, como Toyota Motor e Honda Motor, que têm maior presença de fabricação no México e no Canadá.

A montadora sul-coreana disse que planeja alocar ainda mais a produção nos EUA para minimizar qualquer impacto tarifário. A empresa também afirmou que produzirá veículos híbridos em sua nova fábrica na Geórgia.