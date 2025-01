Ibovespa avança com apoio de bancos e Petrobras

- PETROBRAS PN avançava 0,73%, também entre as principais contribuições de alta para o índice, em dia positivo para os preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent, referência para a estatal, subia 0,2%, a 79,16 dólares.

- VALE ON perdia 0,04%, apesar de alta nos preços do minério de ferro na China, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) fechando em alta de 0,44%, a 801,5 iuanes (110,04 dólares) a tonelada.

- USIMINAS PNA tinha alta de 0,38%, tendo como pano de fundo emissão de 500 milhões de dólares em dívida a uma taxa de 7,75% e cupom de 7,50%, com vencimento em 2032, conforme anunciado pela companhia na noite da véspera.

- AUTOMOB ON avançava 3,23%, após quatro pregões seguidos de queda. A companhia anunciou na véspera a eleição pelo seu conselho de administração do executivo Antonio da Silva Barreto Junior como diretor de relações com investidores, em função da reorganização societária envolvendo a empresa.

- MINERVA ON perdia 0,63%, ampliando queda da véspera, ainda repercutindo "downgrade" do Citi para neutro, com analistas afirmando que, embora as ações ofereçam um potencial de alta significativo se a integração (após a aquisição de ativos da Marfrig) for bem-sucedida, o ônus financeiro e os obstáculos cíclicos criam uma incerteza significativa. No setor, MARFRIG ON subia 5,72%, BRF ON ganhava 1,23% e JBS ON avançava 2,9%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)