Ibovespa sobe na abertura com commodities em alta

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta quinta-feira, em dia de alta dos preços do petróleo e do minério de ferro no exterior, o que tende a influenciar o desempenho das ações das blue chips Petrobras e Vale.

Às 10h05, o Ibovespa subia 0,24%, a 123.260,96 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, que expira em 12 de fevereiro, avançava 0,28%.

Em Nova York, os futuros acionários não mostravam direção única, com o mercado ainda atento a declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas.