Mercado de dívida do Brasil seguirá forte em 2025, diz presidente do Itaú BBA

Por Elisa Martinuzzi e Brad Haynes

DAVOS, Suíça (Reuters) - O mercado de dívida do Brasil deve continuar prosperando em 2025, com um potencial de mais atividade no mercado de ações no segundo semestre, após uma seca de três anos em IPOs no país, disse à Reuters o presidente do Itaú BBA, Flavio Souza, nos bastidores da reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

Em 2024, a emissão de dívida alcançou 709,2 bilhões de reais, 77,5% a mais do que em 2023 e um avanço de 55% em relação a 2022, atingindo um recorde da série histórica da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), iniciada em 2012.