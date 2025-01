Minério de ferro sobe com apoio da China a mercado de ações, mas temor sobre tarifas limita ganhos

O minério de ferro de referência de fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,38%, para 103,95 dólares a tonelada.

As ações chinesas subiram depois que Pequim revelou planos para incentivar as companhias de seguros a comprar ações listadas no continente, melhorando o sentimento do mercado.

Os movimentos coordenados de Pequim ressaltaram a intenção do país de dar suporte os mercados, com o anúncio vindo logo após a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifa de 10% sobre as importações chinesas.

Trump ainda não tomou uma decisão final sobre tarifas contra a China desde que assumiu o cargo, o que alimenta as incertezas, e os preços do aço ainda seguem limitados a uma faixa, disse a consultoria chinesa Galaxy Futures em nota.

Os desafios econômicos da China continuam a pressionar o minério de ferro, enquanto uma guerra comercial representa o maior desafio para o mercado, disseram analistas do ANZ.

Do lado da oferta de minério de ferro, a australiana Fortescue registrou aumento marginal em seus embarques de minério no segundo trimestre.