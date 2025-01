Queda do dólar pode ser interrompida por "boataria" infundada sobre fiscal, diz Haddad

De acordo com o ministro, não há espaço nas contas públicas para medidas nessa área "e não há necessidade de espaço fiscal para isso", ressaltando que as soluções para o tema virão de uma melhora do ambiente de negócios e das contas externas do país.

"O dólar está caindo, isso tem impacto imediato. Aí a pessoa que está comprada em dólar fica chateada que o dólar está caindo e faz uma boataria, 'vamos usar espaço fiscal, vamos criar uma coisa', não tem nada disso", acrescentou.

Para Haddad, o barateamento da intermediação financeira com a portabilidade no PAT pode reduzir preços de alimentos.

Uma lei aprovada em setembro de 2022 permite que trabalhadores migrem seu crédito do vale-alimentação entre fornecedores e gastem o dinheiro em qualquer restaurante participante. Mas, como a Reuters noticiou anteriormente, o Ministério da Fazenda e o Banco Central discordam sobre a forma de regular o novo sistema.

Na entrevista, o ministro também ressaltou que nem todas as propostas apresentadas pelo setor privado nessa área serão acatadas pelo governo.

O mercado de câmbio brasileiro deu continuidade nesta quinta-feira ao movimento recente de retirada de prêmios de risco das cotações, o que fez o dólar fechar em queda e se reaproximar dos 5,90 reais, ajudado ainda pela perda de força da moeda norte-americana no exterior.