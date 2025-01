Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm leve alta

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou marginalmente na semana passada, sugerindo que o sólido crescimento do emprego provavelmente continuou em janeiro.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 6.000, para 223.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 18 de janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 220.000 pedidos para a última semana.

As temperaturas congelantes que atingiram grande parte do país e os incêndios em Los Angeles podem aumentar os pedidos nas próximas semanas. Afora as distorções climáticas, o mercado de trabalho continua a avançar, mantendo a expansão econômica no rumo certo.