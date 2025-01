Putin está preocupado com economia da Rússia à medida que Trump cogita mais sanções

Mas a atividade doméstica tem estado tensa nos últimos meses devido à escassez de mão de obra e aos juros altos introduzidos para combater a inflação, que se acelerou com os gastos militares recordes.

Isso contribuiu para a visão de uma parte da elite russa de que é desejável um acordo negociado para a guerra, de acordo com duas das fontes familiarizadas com o pensamento do Kremlin.

Trump, que retornou ao cargo na segunda-feira, tem prometido resolver rapidamente o conflito na Ucrânia, o maior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Nesta semana, ele disse que mais sanções, bem como tarifas, sobre a Rússia são possíveis, a menos que Putin negocie, acrescentando que a Rússia está caminhando para "grandes problemas" na economia. Um assessor do Kremlin disse na terça-feira que o país não havia recebido, até o momento, nenhuma proposta específica para negociações.

"A Rússia, é claro, está economicamente interessada em negociar um fim diplomático para o conflito", disse Oleg Vyugin, ex-vice-presidente do banco central russo, em uma entrevista, citando o risco de distorções econômicas crescentes à medida que a Rússia aumenta os gastos militares e de defesa.

A Reuters informou anteriormente que Putin está pronto para discutir as opções de cessar-fogo com Trump, mas que os ganhos territoriais russos na Ucrânia devem ser aceitos e que a Ucrânia deve desistir de sua proposta de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).