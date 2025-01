S&P 500 atinge recorde de fechamento com falas de Trump e balanços em foco

Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 subiu nesta quinta-feira e registrou um fechamento recorde, com investidores avaliando um conjunto misto de balanços corporativos e digerindo comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo um pedido de cortes nos juros e nos preços do petróleo.

No Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Trump exigiu que a Opep baixe os preços do petróleo e que os bancos centrais globais reduzam as taxas de juros, ao mesmo tempo em que alertou líderes empresariais mundiais de que enfrentarão tarifas para produtos fabricados fora dos EUA.