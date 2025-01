Taxas dos DIs sobem em dia de leilão de prefixados do Tesouro

De acordo com o economista-chefe da Western Asset, Adauto Lima, foi justamente o leilão de títulos do Tesouro que “pressionou um pouco a curva” nesta quinta-feira, mais do que o cenário externo.

Pouco depois do leilão de prefixados, às 11h40, a taxa do DI para janeiro de 2031 atingiu 15,13% -- a máxima do dia até aquele momento --, em alta de 19 pontos-base ante o ajuste da véspera.

No início da tarde, comentários de Trump em evento do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, contribuíram para suavizar as taxas no mercado norte-americano de títulos e fizeram o dólar perder força ante outras divisas, o que também trouxe algum alívio para alguns vértices da curva no Brasil.

Trump afirmou que as empresas globais devem fabricar produtos nos EUA, caso queiram evitar tarifas, mas não anunciou medidas concretas ou fez novas ameaças específicas. Na prática, o discurso manteve a avaliação de que, por enquanto, nada muda em matéria de tarifas.

Na reta final da sessão, as taxas voltaram a acelerar no Brasil e renovaram máximas em alguns vértices.

Na ponta curta da curva, porém, as apostas para o próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, na semana que vem, foram mantidas.