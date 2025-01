Trump defende corte de juros e diz entender mais de política monetária que membros do Fed

Em evento da Casa Branca após o comentário no fórum, Trump afirmou achar que entende "muito mais sobre taxa de juros do que eles, e acho que entendo muito mais do que aquele a cargo de tomar essa decisão”, em aparente referência ao presidente do Banco Central, Jerome Powell.

Em seu primeiro mandato, Trump foi o responsável pela indicação de Powell.

O comentário de Trump ocorre cinco dias antes da primeira reunião do Fed sob sua Presidência, marcada para os dias 28 e 29 de janeiro. Há uma ampla expectativa de que o Fed mantenha a taxa de juros. O Fed cortou pela última vez sua taxa em dezembro, em 25 pontos-base, levando-a para a banda de 4,25% a 4,5%.

Em 2024, o Fed baixou a taxa de juros em um ponto percentual, em meio a um cenário de abrandamento da pressão inflacionária e uma impressão, entre as autoridades do Fed, de que a política monetária deveria exercer menos restrições à economia. O encontro de dezembro do Fed também reduziu as expectativas de cortes em 2025, por causa de níveis de inflação mais altos e a previsão de um crescimento um pouco mais robusto nos EUA.

Várias autoridades do Fed, incluindo o próprio Powell, expressaram a necessidade de cautela na queda do juro, em razão da persistente inflação. As propostas de Trump foram levadas em consideração nas previsões emitidas no encontro de dezembro. Baixar os juros com a inflação acima da meta de 2% pode piorar a pressão sobre os preços.

“O panorama econômico permanece muito incerto, especialmente sobre as políticas fiscal, comercial, imigratória e regulatória potenciais”, afirmou o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, na semana passada. “Assim, nossas decisões nas ações da política monetária futura seguirão embasadas na totalidade dos dados, na evolução do cenário econômico e nos riscos de atingir nossos dois mandatos.”