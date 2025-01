Wall St abre em queda após salto da sessão anterior, com balanços em foco

(Reuters) - Os principais índices acionários dos Estados Unidos abriram em leve baixa nesta quinta-feira, com os investidores fazendo uma pausa após o forte desempenho de Wall Street na sessão anterior e se concentrando em balanços corporativos, dados econômicos e comentários do presidente Donald Trump ao longo do dia.

O Dow Jones caía 0,10% na abertura, para 44.113,55 pontos. O S&P 500 recuava 0,17%, a 6.076,32 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 0,51%, para 19.906,988 pontos.

(Reportagem de Sukriti Gupta)