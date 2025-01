ANPD determina suspensão de pagamento por registro de íris no Brasil

A OpenAI, apoiada pela Microsoft, é a empresa por trás do popular chatbot ChatGPT.

Em nota, a Tools for Humanity, empresa responsável pela operação da World no Brasil, disse que está em conformidade com todas as leis e regulamentos do Brasil e que "relatos imprecisos recentes e atividades nas mídias sociais resultaram em informações falsas para a ANPD", sem dar mais detalhes.

A empresa, que já enfrentou questões envolvendo a coleta de dados com autoridades de outros países, como Espanha e Portugal, acrescentou que está em contato com o órgão regulador.

A ANPD disse que a medida é preventiva e entra em vigor no sábado. A autoridade disse que a compensação financeira fornecida pela empresa "pode interferir na livre manifestação de vontade dos indivíduos", influenciando a decisão sobre fornecer seus dados biométricos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e André Romani)