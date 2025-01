Dólar cai pelo 5º dia após fala de Trump e tem maior baixa semanal desde agosto

Após marcar a cotação de 5,9251 reais (-0,01%) às 9h00, na abertura do mercado, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,8680 reais (-0,97%) às 12h14. Até o fim da sessão, porém, a moeda recuperou força e quase zerou as perdas.

Profissionais ouvidos pela Reuters nos últimos dias vinham pontuando que a disparada do dólar no fim de 2024 -- na esteira das preocupações com as tarifas norte-americanas e com o equilíbrio fiscal brasileiro -- também havia deixado certa “gordura” nos preços.

Com o cenário externo mais favorável e o noticiário fiscal congelado no Brasil, em função do recesso do Congresso, parte dos prêmios de risco vem sendo retirada das cotações.

“6,00 reais para cima é exagerado. Então, isso em algum momento, com notícias positivas, iria cair”, acrescentou Rugik.

O desafio agora para os agentes do mercado é tentar entender se o movimento tem fôlego para colocar o dólar em cotações ainda mais baixas, de forma sustentável.

“Cai para 5,50 (reais)? Não acredito. Não teremos uma queda tão brusca”, avaliou Lucélia Freitas Aguiar, especialista em câmbio da Manchester Investimentos. “Este é um momento para se aproveitar, até porque, quando se voltar a discutir as questões fiscais, pode estressar (as cotações).”