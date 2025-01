Fed manterá juros inalterados em momento de incerteza

"Vou exigir que os juros caiam imediatamente e, da mesma forma, eles deveriam estar caindo em todo o mundo", disse Trump no Fórum Econômico Mundial, em Davos, revisitando uma forma de pressão que ele aplicava regularmente ao Fed com pouco efeito aparente em seu primeiro mandato.

Nos primeiros dias de seu novo mandato, Trump endureceu as regras de imigração, com a expectativa de um aumento nas deportações, e ameaçou elevar tarifas de importação em 1º de fevereiro, a primeira do que se espera ser uma série de medidas que podem se concretizar de maneiras ainda desconhecidas.

O desafio para o chair do Fed, Jerome Powell, e seus colegas será determinar o quanto permitir que a incerteza sobre o que está por vir influencie as decisões de política monetária e o quanto orientar sobre as perspectivas do Fed.

A orientação do Fed "é uma previsão, e hoje em dia qualquer previsão tem a ver com economia política. Isso é difícil de ser feito por uma agência independente", disse Vincent Reinhart, ex-membro do Fed e atual economista-chefe do BNY Investments.

"Não se pode mudar a política monetária com base na suposição de que haverá tarifas ou legislação tributária até o final deste ano. Neste momento, há muitas partes em movimento."

A velocidade e a direção das medidas de Trump nos próximos meses provavelmente influenciarão o que o Fed espera que seja a última fase de sua luta para conter a inflação, que atingiu o maior nível em 40 anos em 2022, mas agora está a cerca de meio ponto percentual de sua meta de 2%.