GRÁFICO-Fed deve manter juros inalterados em meio a dados fortes de emprego e inflação em baixa

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Em sua mais recente reunião de política monetária, em dezembro, as autoridades do Federal Reserve estavam preocupadas com a possibilidade da inflação estabilizar acima de sua meta de 2% e observaram os ganhos em vagas de emprego oscilarem no que parecia ser um declínio emergente.

Quando eles se reunirem nos dias 28 e 29 de janeiro, o sentimento em torno dos dados econômicos mais recentes nos Estados Unidos terá voltado a ser de mais fé de que a inflação continuará desacelerando e uma redução da preocupação com a situação do mercado de trabalho.