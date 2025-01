IBGE anuncia troca de diretores em meio a crise com servidores

Outras decisões do comando do IBGE também geraram desconforto interno e manifestações desde 2024. Entre elas, estão a mudança de funcionários de uma das sedes no centro do Rio de Janeiro para um prédio na zona sul da cidade. Segundo Pochman, o objetivo da medida foi economizar despesas uma vez que as salas no centro da cidade eram alugadas enquanto que o prédio na zona sul é do governo federal.

(Por Rodrigo Viga Gaier)