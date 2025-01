Índice europeu STOXX 600 recua de máxima recorde em meio à crescente pressão sobre rendimentos

O setor de telecomunicações perdeu 2,8%, liderado por uma queda de 12,7% na Ericsson, uma vez que a fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações não atingiu as estimativas de lucro do quarto trimestre.

O setor de energia caiu 1%, em conjunto com os preços do petróleo.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro aumentaram, com a taxa do bund alemão de 10 anos chegando a 2,569% - seu nível mais alto em mais de uma semana.

Enquanto isso, o setor de bens pessoais e domésticos subiu 0,6%, impulsionado pelo salto de 9,9% da Burberry depois que a marca de luxo britânica relatou queda menor do que a esperada nas vendas trimestrais comparáveis das lojas.

Nesta semana, a falta de detalhes específicos nos recentes anúncios do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas relacionadas à União Europeia e a outros grandes parceiros globais animou os investidores.

Também contribuiu para os ganhos da semana a expectativa em relação à decisão de política monetária do Banco Central Europeu na próxima semana. Com o corte de juros já precificado no mercado, os investidores vão observar atentamente os comentários das autoridades sobre a direção futura das taxas de juros para 2025.