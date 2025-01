Maersk vai ficar fora do Golfo de Áden por enquanto

ESTOCOLMO (Reuters) - A Maersk continuará a desviar as embarcações do Golfo de Áden e do Mar Vermelho em direção ao extremo sul da África, apesar dos houthis do Iêmen terem anunciado que reduzirão ataques a navios, informou a gigante do transporte de contêineres nesta sexta-feira.

A empresa dinamarquesa de transporte marítimo disse que o anúncio feito pelo grupo militante apoiado pelo Irã foi "um passo muito bem-vindo na direção certa para a estabilidade e eventual normalidade do setor de transporte marítimo global".

No entanto, a empresa disse que o risco de segurança para navios comerciais que fazem a transição entre o Mar Vermelho e o estreito de Bab-el-Mandeb continua alto.