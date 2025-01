Minério de ferro tem ganho semanal em Dalian com expectativa de demanda mais forte da China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta sexta-feira, fechando com leve ganho na base semanal, auxiliados pela demanda chinesa resiliente, mesmo com investidores preocupados com as crescentes tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,69%, a 806,5 iuanes (111,26 dólares) a tonelada, marcando um ganho semanal de 0,31%.