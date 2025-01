Núcleo da inflação do Japão atinge maior nível em 16 meses

O aumento no núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui o impacto dos preços voláteis de alimentos frescos, ficou em linha com a expectativa do mercado e acelerou ante a alta de 2,7% em novembro.

Foi o maior aumento anual desde o avanço de 3,1% registrado em agosto de 2023.

O aumento deveu-se, em grande parte, à eliminação gradual dos subsídios do governo destinados a reduzir as contas de serviços públicos e ao impacto dos preços altos dos alimentos, já que o iene fraco mantinha os custos de importação elevados.

Um índice que elimina o efeito dos custos dos alimentos frescos e dos combustíveis, que é observado de perto pelo Banco do Japão como um indicador melhor da pressão de preços impulsionada pela demanda doméstica, aumentou 2,4% em dezembro em relação ao ano anterior.

(Reportagem de Leika Kihara)