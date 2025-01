PESQUISA-Atividade industrial da China deve registrar expansão em janeiro pelo 4º mês

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China possivelmente se expandiu pelo quarto mês consecutivo em janeiro, destacando a força da oferta da segunda maior economia do mundo, que está se preparando para tarifas dos Estados Unidos que podem enfraquecer ainda mais a demanda interna e fomentar as pressões deflacionárias.

Uma pesquisa da Reuters com 18 economistas previu que o Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial permaneceu em 50,1, igualando-se à leitura de dezembro e ficando acima do limite de 50 pontos que separa o crescimento da contração da atividade.

A economia chinesa atingiu a meta de crescimento do governo de "cerca de 5%" em 2024, mas de forma desequilibrada, com as exportações e a produção industrial superando em muito as vendas no varejo, e uma taxa de desemprego persistentemente elevada.