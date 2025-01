Provavelmente é hora de investir na Europa, diz presidente-executivo da BlackRock

DAVOS, Suíça (Reuters) - O presidente-executivo da BlackRock, Larry Fink, disse nesta sexta-feira, durante participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que há muito pessimismo em torno da Europa e que pode ter chegado a hora de voltar a investir na região.

As empresas da zona do euro começaram o novo ano com um modesto retorno ao crescimento, uma vez que a atividade estável de serviços em janeiro foi complementada por uma atenuação da desaceleração de longa data no setor industrial, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

"Há muito pessimismo em relação à Europa", disse Fink durante um painel de debate sobre as perspectivas econômicas globais em Davos.