S&P 500 e Nasdaq variam pouco enquanto investidores analisam dados; Boeing cai

Operadores esperam que o Fed mantenha os juros inalterados na reunião da próxima semana. No entanto, eles agora veem o Fed realizando seu primeiro corte de juros do ano em junho, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O Dow Jones caía 0,20%, a 44.476,17 pontos. O S&P 500 tinha queda 0,04%, a 6.115,97 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,11%, a 20.032,32 pontos.

Oito dos 11 setores do S&P 500 subiam, com o setor de serviços públicos liderando com um ganho de 0,7%.

A Boeing perdia 0,5% depois de alertar sobre um prejuízo de cerca de 4 bilhões de dólares no quarto trimestre. As ações da empresa, que divulgará os resultados trimestrais na terça-feira, registraram sua maior queda anual em 2024 desde a pandemia.

As tarifas estão no topo das preocupações dos investidores depois que o presidente Donald Trump se referiu a elas várias vezes em eventos separados nesta semana, mas fez pouco para expor todos os detalhes que planeja impor aos parceiros comerciais dos EUA.

(Reportagem de Johann M Cherian em Bengaluru)