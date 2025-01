STOXX 600 sobe com resultados da Burberry e comentários de Trump

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta sexta-feira, com as ações de luxo recebendo um impulso após os resultados da Burberry, enquanto os investidores também se animavam com a possibilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotar uma estratégia tarifária menos agressiva.

O índice STOXX 600 subia 0,37%, a 532,28 pontos.

Bens pessoais e domésticos subiam 1,6%, liderados pela Burberry, que saltava 11,5%, depois que a marca de luxo britânica relatou uma queda menor do que a esperada nas vendas trimestrais das lojas.