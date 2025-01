Taxas de juros curtas sobem após alta inesperada do IPCA-15 de janeiro

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15,12%, ante 15,123% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 15,04%, ante 15,067%.

Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) subiu 0,11% em janeiro, contra alta de 0,34% em dezembro.

Apesar da desaceleração, o resultado foi bem pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters com economistas, de recuo de 0,03% no mês. A taxa acumulada em 12 meses foi a 4,50%, acima da expectativa de alta de 4,36%.

O IBGE destacou que, em janeiro, oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta nos preços, sendo que a maior influência foi exercida pelo avanço de 1,06% do grupo Alimentação e bebidas -- justamente o foco de preocupação atual do governo Lula no controle da inflação. Os resultados dos núcleos de inflação do IPCA-15 -- considerado uma espécie de prévia da inflação oficial -- também desagradaram.

Em reação, a ponta curta da curva a termo se manteve em alta durante todo o dia. Às 16h35, na máxima da sessão, a taxa do DI para janeiro de 2026 marcou 15,14%, em alta de 11 pontos-base ante o ajuste da véspera.

No início da tarde, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo poderá alterar alíquotas de importação de produtos que estiverem com preços mais altos no Brasil do que no mercado internacional, justamente para baratear o custo dos alimentos no país.