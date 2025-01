Vendas de moradias usadas nos EUA sobem para maior valor em 10 meses em dezembro

Economistas consultados pela Reuters previam que as revendas aumentariam para uma taxa de 4,19 milhões de unidades. As vendas cresceram 9,3% na base anual, o maior aumento desde junho de 2021.

Um total de 4,06 milhões de moradias usadas foram vendidas no ano passado, o número mais baixo desde 1995.

"As vendas de casas nos últimos meses do ano mostraram uma sólida recuperação, apesar das elevadas taxas de hipotecas", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR. "Os ganhos com empregos e salários, junto do aumento dos estoques, estão impactando positivamente o mercado."

As taxas de hipoteca aumentaram no final do ano passado em conjunto com os rendimentos dos Treasuries, que saltaram em meio à resiliência econômica, especialmente no mercado de trabalho, e às preocupações dos investidores de que os planos do presidente Donald Trump de cortes de impostos, tarifas e deportações em massa poderiam estimular a inflação.

O Federal Reserve reduziu sua projeção de cortes de juros para este ano para apenas dois, em comparação com os quatro previstos em setembro, quando lançou seu ciclo de afrouxamento monetário.