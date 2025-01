Wall St cai com dados e lucros mistos antes de semana do Fed

Os dados de moradia foram mais quentes do que o esperado, enquanto uma pesquisa da S&P Global mostrou que a atividade empresarial desacelerou para o nível mais baixo em nove meses em janeiro, com a alta dos preços. Entretanto, as empresas relataram um aumento nas contratações, apoiando a abordagem cautelosa do Federal Reserve em relação à política monetária este ano.

A estimativa final da Universidade de Michigan sobre a confiança do consumidor caiu para 71,1, de uma estimativa anterior de 73,2.

No final de uma semana relativamente leve de dados, os operadores estavam apostando que o Fed manteria os custos dos empréstimos inalterados em sua reunião de 28 e 29 de janeiro e que esperaria seu primeiro corte nas taxas para junho, mostraram os dados mais recentes da ferramenta FedWatch do CME Group.

"Isso realmente se resume a algumas notícias mistas sobre economia e balanços", disse Scott Helfstein, chefe de estratégia de investimento da empresa de ETF Global X.

Os investidores estão se preparando para a série de dados importantes sobre inflação e crescimento econômico da próxima semana, bem como para a reunião do Fed, enquanto aguardam atualizações de políticas do governo Trump.

Eles temem que as tarifas propostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, possam exacerbar as pressões inflacionárias e retardar os cortes nas taxas do Fed, depois que ele se referiu à política comercial várias vezes esta semana sem fornecer detalhes concretos de seus planos.