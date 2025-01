Xiaomi vai consertar problema de software em mais de 30 mil veículos elétricos

Embora a correção do software esteja descrita como um recall de produto sob as normas chinesas, não ficou imediatamente claro se os carros afetados precisarão ser devolvidos à Xiaomi.

O SU7 foi lançado no final de março, quando a fabricante chinesa de smartphones optou por se aventurar no concorrido mercado de veículos elétricos. O sedã elétrico superou as vendas do Model 3, da Tesla, em dezembro, segundo dados da subsidiária automotiva da ByteDance, a Dcar.

(Reportagem de Qiaoyi Li e Brenda Goh)