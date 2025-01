Ações europeias de tecnologia caem após impulso da China em IA assustar investidores

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações de tecnologia na Europa foram pressionados nesta segunda-feira depois que o modelo de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek gerou preocupações sobre os retornos no setor de IA e a necessidade de chips caros.

O índice pan-europeu STOXX 600 chegou a cair 0,8% mais cedo na sessão, acompanhando a liquidação do mercado global devido a preocupações com investimentos em IA e avaliações do setor de tecnologia, depois que a DeepSeek lançou um assistente gratuito que, segundo ela, usa chips de baixo custo e menos dados. O índice terminou o dia com variação negativa de 0,07%.