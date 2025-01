Argentinos reduzem consumo de carne bovina pelo preço alto e recorrem ao frango

A mudança, embora faça parte de uma tendência mais longa, ressalta como os argentinos estão apertando o cinto e adaptando suas dietas.

Os cortes de gastos de Milei estabilizaram a economia instável do país, mas, no curto prazo, empurraram mais da metade da população para a pobreza.

"A realidade é que eu como mais frango porque a carne está muito mais cara. O frango rende muito mais", disse Araceli Porres, de 45 anos, que tem três empregos em Buenos Aires para sustentar a família, e que costuma preparar frango refogado e a milanesa.

Dados da Bolsa de Cereais de Rosário mostraram que o consumo de frango saltou em 2024 para 49,3 kg per capita, superando o de carne bovina, que caiu para 48,5 kg -- ainda o mais alto do mundo, à frente do Uruguai e do Brasil. A carne suína subiu para 17,7 kg per capita.

"O consumo de frango cresceu e isso é impulsionado pelo preço", disse o açougueiro Daniel López em um bairro nos arredores de Buenos Aires, explicando que o preço mais barato de um quilo de carne bovina moída era de 5.000 a 6.000 pesos (5 a 6 dólares), contra a metade do preço do frango.

"Essa é a diferença, e hoje as pessoas estão cuidando muito do bolso", disse López. "Os salários continuam baixos, a inflação ainda é sentida, então as pessoas sempre perguntam sobre ofertas e acabamos oferecendo frango, que é a melhor opção econômica."