BNDES aprova financiamento de R$2,1 bi para Embraer

“A Embraer é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil e mantém mais de 87% de seus cerca de 21 mil empregos em território nacional”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

"Esse apoio estratégico fortalece nossa posição no cenário global, diversificando as alternativas de financiamento e possibilitando à Embraer concorrer no mercado externo em igualdade de condições com nossos concorrentes”, disse o presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto.

Segundo o BNDES, a Republic Airways é uma das maiores companhias aéreas regionais nos EUA. A empresa tem uma frota de mais de 200 aviões Embraer E-170 e E-175. A norte americana oferece cerca 900 voos diários em mais de 80 cidades nos EUA e Canadá.

O BNDES estima que já concedeu 26 bilhões de dólares em empréstimos à Embraer desde 1997 para a exportação de mais de 1.300 aeronaves

(Por Rodrigo Viga Gaier)