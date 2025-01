Confiança do consumidor brasileiro recua para menor nível desde fevereiro de 2023, diz FGV

Os dados mostram que o Índice de Expectativas (IE) recuou 6,0 pontos, para 91,6 pontos em janeiro.

Já o Índice da Situação Atual (ISA) caiu 3,3 pontos, para 79,4 pontos, patamar mais baixo desde fevereiro do ano passado (78,9 pontos).

O quesito que apresentou a maior contribuição para a queda da confiança no mês foi o que mede as perspectivas para a situação financeira futura da família, com queda de 6,7 pontos, para 92,5 pontos, menor nível desde agosto de 2022 (90,0 pontos).

"O resultado é disseminado entre as faixas de renda e possivelmente aliado a focos de pressão inflacionária, além da continuidade do aumento da taxa de juros que encarece dívidas e dificulta a compra de bens de maior valor", afirmou Gouveia.

Em dezembro, o Banco Central acelerou o ritmo de aperto nos juros e elevou a taxa Selic em 1,00 ponto percentual, a 12,25% ao ano, prevendo mais duas altas da mesma magnitude à frente após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais pelo governo.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC anunciará sua próxima decisão de juros na quarta-feira.