DeepSeek provoca fortes perdas em ações de empresas vinculadas à IA em todo o Ocidente

Os contratos futuros do Nasdaq 100 caíam quase 4%, sugerindo que o índice pode registrar sua maior queda diária desde setembro de 2022, se essas perdas forem mantidas.

As ações da Nvidia recuavam 10%, enquanto os papéis da Oracle caíam 8% nas negociações pré-abertura.

A DeepSeek, que nesta segunda-feira já havia ultrapassado o rival norte-americano ChatGPT em termos de downloads na App Store, oferece a perspectiva de uma alternativa viável e mais barata de IA, o que levantou questões sobre a sustentabilidade do nível de gastos e investimentos em IA por empresas ocidentais, incluindo Apple e Microsoft.

De Tóquio a Amsterdã, as ações de empresas vinculadas à IA despencavam.

"Ainda não sabemos os detalhes e nada foi 100% confirmado em relação às alegações, mas se realmente houve um avanço no custo para treinar modelos de mais de 100 milhões de dólares para esse suposto número de 6 milhões, isso é realmente muito positivo para a produtividade e para os usuários finais de IA", disse Jon Withaar, gerente sênior de portfólio da Pictet Asset Management.

O entusiasmo em torno da IA impulsionou um enorme fluxo de capital para os mercados de ações nos últimos 18 meses, em particular, à medida que os investidores compraram papéis de tecnologia, inflacionando as avaliações das empresas e fazendo com que os mercados atingissem máximas recordes.