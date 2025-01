Dólar tem leve alta à medida que desmonte de posições compensa fuga de risco global

A startup chinesa DeepSeek lançou um assistente de IA gratuito que, segundo ela, usa chips de menor custo e menos dados, aparentemente desafiando uma aposta generalizada de que a IA impulsionará a demanda ao longo de uma ampla cadeia de suprimentos, de fabricantes de chips a data centers.

A notícia fazia investidores tirarem seus recursos de mercados de ações, que obtiveram fortes ganhos em 2024 com o otimismo pela IA, e de moedas mais arriscadas e apostarem em ativos seguros.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,50%, a 107,130.

No Brasil, por outro lado, a tendência global era compensada pela continuação de um movimento de reajuste do preço da moeda norte-americana após sua disparada no fim do ano passado devido às preocupações do mercado com o cenário fiscal.

O dólar vinha operando acima de 6 reais na maioria das sessões desde que o governo anunciou no fim de novembro um projeto de reforma do Imposto de Renda que ofuscou a apresentação de esperadas medidas de contenção dos gastos.

Mas alguns analistas já vinham apontando que a reação dos agentes financeiros foi exagerada, o que abria espaço para uma recuperação do real no início deste ano diante da falta de notícias sobre a área fiscal, uma vez que o Congresso está em recesso.