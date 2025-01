EUA e Colômbia chegam a acordo sobre deportações; tarifas e sanções são suspensas

Mas em uma declaração no final do domingo, a Casa Branca disse que a Colômbia havia concordado em aceitar os imigrantes e que Washington não adotaria as penalidades ameaçadas.

"O governo da Colômbia concordou com todos os termos do presidente Trump, incluindo a aceitação irrestrita de todos os estrangeiros ilegais da Colômbia que retornam dos Estados Unidos, inclusive em aeronaves militares dos EUA, sem limitação ou atraso", afirmou.

Os esboços dos decretos que impõem tarifas e sanções à Colômbia serão "mantidas em reserva e não assinados, a menos que a Colômbia não honre esse acordo", acrescentou.

"Os eventos de hoje deixam claro para o mundo que a América é respeitada novamente. O presidente Trump ... espera que todas as outras nações do mundo cooperem plenamente para aceitar a deportação de seus cidadãos ilegalmente presentes nos Estados Unidos", disse o comunicado da Casa Branca.

Em uma declaração no final do domingo, o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, disse: "Superamos o impasse com o governo dos Estados Unidos".

"O governo da Colômbia ... tem o avião presidencial pronto para facilitar o retorno dos colombianos que chegariam ao país nesta manhã em voos de deportação."