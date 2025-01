Ibovespa avança e orbita 124 mil pontos apesar de "liquidação" em Wall Street

- ASSAÍ ON saltava 10,08%, com ações de empresas de setores sensíveis a juros avançando na esteira do movimento nos DIs. Também em destaque estavam VAMOS ON, em alta de 7,02%, e MAGAZINE LUIZA ON, subindo 7,54%. O índice do setor de consumo na B3 avançava 2,38%, enquanto o do setor imobiliário tinha elevação de 3,42%.

- BANCO DO BRASIL ON subia 1,95%, com o setor tendo ainda no radar dados mostrando que as concessões de crédito com recursos livres subiram 11,1% em dezembro ante novembro, enquanto a inadimplência caiu a 4,1%. BRADESCO PN ganhava 1,5%, ITAÚ UNIBANCO PN avançava 0,86% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizava-se 0,6%.

- CARREFOUR BRASIL ON avançava 5,34%, revertendo a queda da abertura, quando chegou a recuar 6,7%. De acordo com reportagem do Valor Econômico, a família Diniz, um dos principais acionistas do varejista francês Carrefour, controlador do Carrefour Brasil, está avaliando vender suas participações no grupo varejista no país e na França.

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,82%, apesar da fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha decréscimo de 0,28%.

- VALE ON mostrava elevação de 0,25%, endossada pelo movimento dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 encerrou as negociações do dia com alta de 1,06%, a 810,5 iuanes (111,54 dólares) a tonelada.

- WEG ON caía 7,64%, entre as poucas quedas do Ibovespa, após seis altas seguidas, período em acumulou uma valorização de quase 8%. Incertezas sobre gastos necessários com a infraestrutura de inteligência artificial e receios envolvendo potenciais tarifas comerciais no México serviam como argumento para movimentos de realização de lucros.