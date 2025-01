Índices da China recuam devido à contração da atividade industrial do país

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China caíram nesta segunda-feira, no último dia antes do feriado do Ano Novo Lunar, uma vez que uma contração surpreendente na atividade industrial do país e preocupações sobre tarifas dos Estados Unidos compensaram o otimismo pelos esforços do governo para introduzir capital.

O índice CSI300 fechou em queda de 0,41%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,06%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, por sua vez subiu 0,66%, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia.