Presidente do Banco Mundial adverte contra reação precipitada a medidas de Trump

Por Duncan Miriri

DAR ES SALAAM (Reuters) - Autoridades de todo o mundo não devem reagir de forma precipitada aos anúncios do novo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e devem estar preparados para defender seus argumentos, disse o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, à Reuters.

A primeira semana de Trump no cargo foi marcada por uma série de decretos e planos anunciados pelo novo presidente, que vão desde tarifas sobre Canadá, México e China até uma revisão de toda a assistência externa existente.