Setor de veículos prepara pedido de antidumping contra montadoras chinesas

Segundo o jornal, "o principal alvo são os automóveis, mas serão incluídas também marcas que vendem caminhões, ônibus e máquinas agrícolas e rodoviárias".

Um processo de antidumping ocorre, segundo o Ministério de Relações Exteriores, contra uma ou várias empresas, que "exporta um produto a um preço inferior ao preço normalmente cobrado em seu mercado interno". Após uma investigação do país alvo do dumping, é determinado se a prática está causando "dano material" no país importador. A medida costuma ser tomada com a aplicação unilateral de sobretaxa sobre importações de produtos das empresas alvo da investigação.

O setor de veículos do Brasil terminou 2024 com vendas de 14,2 milhões de carros e comerciais leves novos e usados, maior volume já registrado no país, segundo dados divulgados pela Anfavea em meados do mês, quando afirmou que o crescimento do mercado brasileiro de novos no ano passado, de 14,1%, marcou o melhor desempenho entre os principais mercados globais de veículos, bem acima da média global de 2%.

A Anfavea não confirmou se um pedido de dumping será feito nos próximos dias ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, mas afirmou que "defende a livre concorrência e a prevenção de práticas que prejudiquem o mercado automotivo brasileiro, zelando pelos clientes, empregados, concessionários, fabricantes e indústria de autopeças".

As maiores referências atualmente entre marcas chinesas de veículos no Brasil são as fabricantes de veículos elétricos e híbridos BYD e GWM, que estão construindo fábricas locais na Bahia e em São Paulo, respectivamente, enquanto comercializam modelos acabados produzidos na China.

Procuradas, a GWM afirmou em comunicado que “vê a ação com tranquilidade, pois segue estritamente as regras internacionais e a legislação brasileira para comércio exterior".